Мэр Перми впервые признал провалы в проводимой реформе

Мэр Дмитрий Самойлов объяснил принцип объединения пермских школ Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Глава Перми Дмитрий Самойлов признал тот факт, что объединение школ не всегда оказывается удачным решением. Об этом он заявил во время своего первого прямого эфира в Instagram с жителями города. По данным «URA.RU», ранее подобных публичных заявлений по проводимой реформе мэр не делал.

«Неудачных примеров объединения гораздо меньше, чем удачных. Но из каждого неудачного примера, безусловно, мы делаем выводы для того, чтобы дважды не наступать на одни и те же грабли», — пояснил Самойлов. Так он ответил на вопрос подписчиков: «Зачем все эти процессы [объединения школ] происходят?»

Самойлов не уточнил, какие конкретно примеры объединения школ являются удачными, а какие — нет. Он отметил, что чаще всего отстающие школы присоединяют к лидерам рейтинга, который формируется на основе результатов ЕГЭ, уровня заработной платы педагогов и объема хозяйственных затрат.

По данным агентства, в Перми за год объединили десять учебных заведений. Во время прямого эфира Самойлову подписчики чаще всего задавали вопросы по реформированию школ № 48 и № 49 путем создания одной — «Траектория». При этом конкретно про данные образовательные учреждения Самойлов ничего не сказал.