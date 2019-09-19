18 сентября 2019
17 сентября 2019

В югорском отделе полиции при загадочных обстоятельствах скончался задержанный

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержанного доставили в отдел полиции по статье 6.9 КоАПФото: Анна Майорова © URA.RU

В сургутском отделе полиции номер три скончался задержанный. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе УМВД ХМАО.

Само ЧП произошло 17 сентября, однако широкой общественности об этом стало известно только сегодня. Мужчина был задержан за употребление наркотиков 16 сентября и ночь провел в отделе полиции. «Утром его должны были отправить на заседание суда. Но когда в камеру зашли, то обнаружили задержанного без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО. Там также добавили, что по данному факту сейчас назначена служебная проверка.

По словам источника «URA.RU» из правоохранительных органов, погибший злоупотреблял алкоголем и наркотиками и имел несколько погашенных судимостей.

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