В югорском отделе полиции при загадочных обстоятельствах скончался задержанный

Задержанного доставили в отдел полиции по статье 6.9 КоАП
В сургутском отделе полиции номер три скончался задержанный. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе УМВД ХМАО.
Само ЧП произошло 17 сентября, однако широкой общественности об этом стало известно только сегодня. Мужчина был задержан за употребление наркотиков 16 сентября и ночь провел в отделе полиции. «Утром его должны были отправить на заседание суда. Но когда в камеру зашли, то обнаружили задержанного без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО. Там также добавили, что по данному факту сейчас назначена служебная проверка.
По словам источника «URA.RU» из правоохранительных органов, погибший злоупотреблял алкоголем и наркотиками и имел несколько погашенных судимостей.