В генконсульстве рассказали о состоянии пострадавших в Турции россиян

Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное Фото: Барвенковский / wikipedia.org / CC BY-SA 3.0

Состояние россиян, которые получили сильные ожоги от горящего масла на отдыхе в Турции, оценивается как удовлетворительное. Здоровью пострадавших ничего не угрожает. Об этом журналистам сообщили в генеральном консульстве России в Анталье.

«Трое россиян, в том числе двое детей, получившие ожоги при фаер-шоу, чувствуют себя удовлетворительно», — передает РИА «Новости» данные генконсульства. В управлении уточнили, что уже направили запрос в правоохранительные органы Турции для выяснения всех обстоятельств.

Как ранее сообщало «URA.RU», на отдыхе в Турции пострадали дети из Екатеринбурга. Во время шоу на ужине отеля повар допустил ошибку, из-за чего горящее масло попало на людей. Всего пострадали восемь человек, из них два мальчика 3,5 и 10 лет.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что в регионе детям готовы оказать необходимую помощь. Минздрав области также обозначил готовность помочь пострадавшим.