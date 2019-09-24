В окружении актера Гармаша рассказали, как он разбил голову в аэропорту

Актеру быстро оказали медицинскую помощь Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Актер Сергей Гармаш получил травму в ростовском аэропорту Платов. Подробности произошедшего рассказал его официальный представитель Олег Будрин.

«Он в аэропорту неудачно упал и ударился головой. Ему потребовалась небольшая медицинская помощь», — рассказал представитель артиста агентству Nation News. Сейчас актер уже находится на съемках в Петербурге, добавил Бурдин.

Он также назвал «бредом» сообщения, что актер разбил голову и ему потребовалась госпитализация. Ранее СМИ сообщали, что Гармаша увезли в больницу в Новочеркасске. По словам очевидцев, актер был нетрезв.

Народный артист России Сергей Гармаш известен своими ролями в «Мастере и Маргарите» (1994 год), «Стилягах», «Анне Карениной» (2009 года) и многих других фильмах и телесериалах. Он также долгое время играет в московском театре «Соверменник». Ранее «URA.RU» сообщало, что в 2017 году Гармаш попал в ДТП в центре Пскова.