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06 июня 2017
Главные новости Москвы
15:11  06 июня 2017 0

Сергей Гармаш попал в ДТП по пути на съемки фильма

Сергей ГармашФото: Википедия

В Пскове произошла автомобильная авария с участием автомобиля, в котором был знаменитый артист Сергей Гармаш. Инцидент случился в центре города.

Гармаш попал в аварию на Кузнецкой улице поздно вечером в понедельник, 5 июня, передает информагентство Nation News. По данным пресс-службы УВД Псковской области, пострадавших нет. Полиция не оформляла протокол, так как участники ДТП отозвали свое заявление в полицию и решили ситуацию на месте.

В городе Сергей Гармаш принимает участие в съемках нового фильма известного режиссера Дмитрия Месхиева. Рабочее название картины — «Преданные», идея фильма была придумана самим Гармашем, он же играет в нем главную роль. Режиссер заявлял, что это будет кино про отцов и детей, оно расскажет о милосердии и невероятном желании каждого иметь близкого человека.

Как писало «URA.RU» ранее, в декабре 2017 года Сергей Гармаш стал гостем Челябинского трубопрокатного завода. Он посетил с экскурсией флагманское производство Белой металлургии — цех «Высота 239», сфотографировался с рабочими и провел автограф-сессию.

Юрий Викторов
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