Пермский лес вырубят ради нового завода

В Чусовом вырубят лес ради завода Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Чусовом (Пермский край) построят завод на землях местного лесничества. О планах по строительству промышленного объекта сообщил в своем аккаунте Instagram губернатор Прикамья Максим Решетников. Он напомнил, что соглашение между краевыми властями и акционерным обществом «Карьер» было заключено в июне.

«Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переводе 78 га в Чусовом в земли промышленного назначения. „Карьер“ построит здесь цементный завод до 300 рабочих мест. По планам инвестора, объемы нового предприятия составят порядка 300 тыс тонн в год. Объем инвестиций — от 2,3 млрд руб», — написал Максим Решетников. В планах инвестора — ввести объект в эксплуатацию до 2024 года.

Местных жителей возмутила инициатива властей вырубить лес ради завода. Они считают, что в черте города достаточно земли, чтобы разместить новое производство. «Это кошмар. Зачем губить там лес? Разрушили ЧМЗ. Так и стройте на его месте новый. Отличная площадка», — возмущена nadiatumanovskaia.

«Уберите руки от леса! Поменяйте закон — разрешите людям выращивать леса на своей частной земле», — предложила anastasia_stefa. Пользователь под ником elenakirilova2882 задалась вопросом, почему завод строят в лесничестве, когда «есть достаточное количество заводских территорий и пустырей». Получить комментарий представителя администрации Чусовского района не удалось — на звонок корреспондента никто не ответил.