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Прокуратура выиграла суд у пермского министерства ЖКХ. Правительство бездействовало

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Заседание правительства Пермского края. Пермь
И.о. министра ЖКХ Пермского края Александр Шицын проигнорировал представление прокуратурыФото: Сергей Шадрин © URA.RU

Прокуратура Пермского края из-за бездействия правительства Пермского края обратилась в суд и выиграла процесс, сообщает пресс-служба надзорного органа. Теперь министерство ЖКХ обязано утвердить новую методику расчета стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2019 год.

«Данная методика расчета необходима для определения размера субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Однако указанные выплаты продолжались рассчитываться и начисляться по стандартам, принятым на 2018 год, что являлось незаконным», — сообщает прокуратура Пермского края.

Надзорный орган направлял в адрес главы министерства ЖКХ Александра Шицына представление, но он проигнорировал данное требование. После этого прокуратура обратилась в Ленинский районный суд Перми, который признал бездействие правительства незаконным и обязал его утвердить соответствующий региональный стандарт на 2019 год.

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© Служба новостей «URA.RU»
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