На Урале скорая привезла пациента в больницу и бросила на полу. ФОТО

02 октября 2019 в 12:31 Размер текста - 17 +

Пациента положили на пол Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске пациента, которого доставила в больницу скорая помощь, положили прямо на пол. Другого места для больного найти в медучреждении сотрудникам скорой помощи не удалось. «В приемный покой скорая привезла пациента, отдали документы врачам, уложили клиента в „уголок“ и уехали», — сообщают подписчики сообщества «Черное и Белое» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидца, в течение часа к мужчине так и не подошли врачи. Однако в сообщении не уточняется, в какой именно больнице произошло данное событие. В администрации Магнитогорска корреспондентам «URA.RU» заявили, что не комментируют подобные происшествия, так как это находится в компетенции министерства здравоохранения Челябинской области. В региональном Минздраве попросили отправить официальный запрос. Мужчина лежит около часа, никто к нему не подходит Фото: сообщество «Черное Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте»