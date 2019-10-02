01 октября 2019
30 сентября 2019

На Урале скорая привезла пациента в больницу и бросила на полу. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Ашу. Челябинская область, коридор, очередь , поликлиника, пациенты, медицина, старуха, больница
Пациента положили на полФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске пациента, которого доставила в больницу скорая помощь, положили прямо на пол. Другого места для больного найти в медучреждении сотрудникам скорой помощи не удалось.

«В приемный покой скорая привезла пациента, отдали документы врачам, уложили клиента в „уголок“ и уехали», — сообщают подписчики сообщества «Черное и Белое» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидца, в течение часа к мужчине так и не подошли врачи. Однако в сообщении не уточняется, в какой именно больнице произошло данное событие.

В администрации Магнитогорска корреспондентам «URA.RU» заявили, что не комментируют подобные происшествия, так как это находится в компетенции министерства здравоохранения Челябинской области. В региональном Минздраве попросили отправить официальный запрос.

Мужчина лежит около часа, никто к нему не подходит
Фото: сообщество «Черное Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
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