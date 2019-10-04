Путин призвал россиянок совместить семью и карьеру

Президент России Владимир Путин сравнил важность семьи и карьеры. Свое мнение глава РФ высказал во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
«Что важнее: семья, дети или карьера? Это все равно что спросить: что важнее — сердце или голова? Нельзя жить ни без сердца, ни без головы», — цитирует Путина «Российская газета». При этом глава России уточнил, что в стране возраст невест вырос, стал от 20 до 31 года. Как считает президент, это говорит об изменении приоритетов у россиян, и у женщин в частности, в пользу карьеры и образования.
Также Путин рассказал о выводе, к которому недавно пришел. «Чем больше делаешь, тем больше получается. Конечно, так легче сказать. Я думаю, женщины посмотрят, послушают, скажут: ты сам попробуй и это, и это, и это», — уточнил глава страны.
Организация «Россия — страна возможностей» занимается кадровыми, социальными и образовательными проектами федерального и международного уровня, а также развитием проектов по поддержке талантливой молодежи. К 2019 году организация реализовала 20 проектов, в которых приняли участие более 1,5 млн человек.