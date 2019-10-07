В офисе главного медиаресурса властей ХМАО начали продавать алкоголь и сигареты

В здании медиахолдинга «Новости Югры» появился новый арендатор Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В здании издательского дома «Новости Югры» в Ханты-Мансийске открылся продуктовый супермаркет «Пятерочка». Эту информацию «URA.RU» подтвердил генеральный директор правительственного медиахолдинга Алексей Елизаров.

Договор аренды руководство издательского дома с ритейлером заключило на три года. Супермаркет занимает порядка 400 квадратных метров, что составляет примерно четверть площади всего здания. «Мы с супермаркетом являемся соседями, но у нас входы разные и площади для работы тоже разные, поэтому влияния друг на друга мы не оказываем», — заявил Елизаров в беседе с корреспондентом «URA.RU». Назвать стоимость арендной платы глава издательского дома отказался, ссылаясь на коммерческую тайну.

Источники «URA.RU» в медиасреде сообщали о конфликте руководства ИД «Новости Югры» с владельцем соседнего здания, где располагается другая продуктовая сеть. Однако Елизаров эту информацию опровергает. «Подрядная организация, которая осуществляла ремонт в помещении по адресу Мира, 46, (адрес ИД „Новости Югры“ — прим.ред.) разместила контейнер со строительным мусором на территории соседнего участка, который препятствовал проезду, в результате просьбы владельцев соседнего здания контейнер был перемещен за пределы их территории. Вот и весь инцидент», — прокомментировал медиа-менеджер.

Ранее «URA.RU» уже сообщало о планах правительственного медиахолдинга по сдаче в аренду части помещений федеральному ритейлеру. Свои действия руководство издательского дома объясняло наличием освободившихся площадей в здании.