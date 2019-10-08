На Урале принято решение по начальнику полиции, пойманному пьяным за рулем

Инспекторы составили протокол на пьяного подполковника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ГУ МВД по Свердловской области принято решение по врио начальника ОМВД по Туринскому району подполковнику Евгению Галаю. Полицейский будет уволен по отрицательным мотивам.

«Должностное лицо, о котором идет речь, действительно отказалось от медосвидетельствования, но поскольку в законодательстве четко прописано, что это означает с точки зрения возможных последствий, то уже в день, когда этот факт был зафиксирован, руководитель был отстранен от выполнения своих служебных обязанностей. По поручению начальника главка генерал-майора Александра Мешкова уже подготовлен приказ об увольнении вышеназванного подполковника из системы МВД по отрицательным мотивам. Того, кто садится за руль в нетрезвом виде, иначе как преступником назвать нельзя. И неважно, гражданский это или человек в погонах», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Ранее автомобиль Toyota RAV 4 был остановлен госавтоинспекторами в центре Верхней Салды. Водителем оказался начальник туринской полиции Алексей Галай, у которого были ярко выраженные признаки алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования подполковник отказался. Инспекторы ГИБДД составили протокол об административном правонарушении по статье 12.26 КоАП.