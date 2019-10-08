В Екатеринбурге назвали сроки строительства второй ветки метро и новых трамвайных линий

Новую ветку метро рассчитывают построить к 2025 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге к 2035 году планируют завершить строительство второй ветки метро и 18 новых трамвайных линий. Информация об этом содержится в проекте нового генплана развития города, опубликованном на сайте мэрии.

Новая ветка метро от станции «Янтарная» до станции «Каменные палатки» должна быть построена к 2025 году, указано в документе. К 2035 году к ним планируют добавить станции «Металлургическая», «Уральских коммунаров», «Театральная» и «Студенческая».

В то же время до 2025 года в Екатеринбурге хотят построить новые трамвайные пути до Академического и Солнечного районов, а также до Верхней Пышмы. Еще через десять должны появиться линии на улицах Большакова и Серова, Бакинских Комиссаров, Волгоградской, продолжение путей по Татищева. Также в планах — трамвайные линии через Бориса Ельцина и 8 Марта, на Широкую Речку и Уктус.