Первый президент Белоруссии назвал «убожеством» слова Лукашенко о России и Донбассе

Станислав Шушкевич не поддерживает позицию Лукашенко Фото: wikipedia.org

новость из сюжета Война на Украине

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что урегулированию конфликта в Донбассе поспособствуют переговоры России и Украины, было сделано для того, чтобы одновременно угодить двум странам. Таким мнением с «URA.RU» поделился первый руководитель постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич, отметив, что Лукашенко делает это «в силу убожества своего мышления».

«У Лукашенко такая каша в голове и такой сумбур в заявлениях, что очень сложно понять, чего он хочет. Точнее, он хочет показать, что он на стороне России, и при этом с уважением относится к Украине. На самом деле Лукашенко хорошо понимает реальную ситуацию, но вынужден говорить в угоду всем сразу», — рассказал «URA.RU» Станислав Шушкевич. По его словам, Лукашенко всем видом выставляет Белоруссию как миротворцев, хотя в этом у страны нет никакого опыта.

По мнению Шушкевича, Лукашенко следовало бы прямо сказать о том, что Россия имеет отношение к ситуации в Донбассе и ряду других конфликтов. При этом Шушкевич раскритиковал заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия не является стороной конфликта на Донбассе. Однако политик уверен, что заявление Лукашенко никак не отразится на отношениях с Россией. «Лукашенко может делать только одно — в иносказательной форме поддерживать Россию и дальше путать божий дар с яичницей», — заявил Шушкевич.