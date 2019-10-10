Исламистки из России устроили расправу в пакистанской тюрьме

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Россиянки ожидали депортации в РФ в пакистанской тюрьмеФото: pixabay

Три гражданки России, ожидающие депортации на родину в центральной тюрьме «Гаддани» в Пакистане, устроили расправу над надзирательницей. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, в отношении россиянок возбуждено уголовное дело о преднамеренном убийстве.

«Они были задержаны пакистанскими правоохранительными органами в октябре 2018 года в городе Кветта за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы и вместе с находящимися с ними восемью несовершеннолетними детьми ожидали депортации в Россию», — приводит RT сообщение пресс-службы МИД РФ.

По информации ведомства, подозреваемые являются приверженками террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ), передает «Царьград». Они пытались проникнуть из Пакистана в Афганистан, чтобы примкнуть к филиалу ИГ. Консульство РФ в городе Карачи продолжает следить за ситуацией, добавили в МИД.

Ранее выходец из Средней Азии был признан виновным в финансировании террористических организаций, воюющих в Сирии. Мужчину приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима, напоминает РАПСИ.

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