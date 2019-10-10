Зеленский пообещал наказать Порошенко и поставил задачу силовикам

Владимир Зеленский уверен, что его предшественник должен ответить за все перед законом Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что его предшественник Петр Порошенко ответит за содеянное. Об этом украинский лидер заявил в ходе своего общения с журналистами.

«То, что он сделал, я не хочу даже на это влиять. В этом будут разбираться правоохранительные органы», — цитирует Зеленского ТАСС. Украинский президент также обратил внимание, что Порошенко продолжает себя вести как президент и неоднократно хотел встретиться с ним. «Я ему сказал, что действительно хочу услышать от него о готовности быть в диалоге. Но слышу только одно — что он обвиняет меня», — заключил он.

Ранее Зеленский рассказал о том, что, по его мнению, большинство украинских семей несчастливы из-за отсутствия веры в справедливость. Зеленский отметил, семьи на Украине страдают из-за «войны, бедности и несправедливости». «Счастье — это видеть преступника на нарах, а не на Мальдивах», — отмечал политик в ходе форума YES. В августе Государственное бюро расследований Украины возбудило дело против экс-президента Петра Порошенко по факту его поездки на Мальдивы в 2018 году. Таким образом, по сути, Зеленский прозрачно намекнул на то, что он был бы рад увидеть своего предшественника на посту украинского лидера за решеткой.