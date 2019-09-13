Зеленский намекнул, что хотел бы видеть Порошенко в тюрьме

Владимир Зеленский допустил, что его предшественник на посту президента Украины отправится за решетку Фото: Официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что большинство украинских семей несчастливы из-за отсутствия веры в справедливость. Об этом глава государства заявил на форуме Ялтинской европейской стратегии (УЕS), который в этом году посвящен теме счастья.

Как пишет издание «Украинские новости», по мнению Зеленского, семьи на Украине страдают из-за «войны, бедности и несправедливости». «Счастье — это видеть преступника на нарах, а не на Мальдивах», — сказал Зеленский.

В августе Государственное бюро расследований Украины возбудило дело против экс-президента Петра Порошенко по факту его поездки на Мальдивы в 2018 году. Таким образом, по сути, Зеленский прозрачно намекнул на то, что он был бы рад увидеть своего предшественника на посту украинского лидера за решеткой.

Ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка публично заявил о том, что он готов потребовать ареста экс-главы государства Порошенко. По словам руководителя надзорного ведомства, он не исключает, что бывшего президента страны могут арестовать прямо во время заседания Верховной рады.

Сейчас экс-президент Украины — фигурант сразу 13 уголовных дел, в которых он числится как подозреваемый или свидетель. Большинство из них касаются узурпации судебной власти, государственной измены и неуплаты налогов. Петр Порошенко регулярно приезжает на допросы в различные правоохранительные органы и надзорные ведомства, отвергая все обвинения в свой адрес и называя свое возможное уголовное преследование «политическим заказом» со стороны новых властей.