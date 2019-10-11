Жена челябинского губернатора стала его коллегой

Ирина Текслер (вторая справа) стала неформальным партнером или коллегой губернатора Алексея Текслера (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер становится партнером или коллегой своего мужа Алексея Текслера. Ее выходы в свет направлены на формирование позитивного имиджа главы региона, считает политконсультант Евгений Маклаков.

«В области было кондовое отношение к личной жизни руководителей. Но в условиях новой искренности, если хотите, когда эмоции преобладают в политике и новостях, для публичных людей становится нормой показ себя с более человечной стороны. Ирина Текслер работает, как коллега или партнер губернатора. Она делает ему позитивный имидж, показывает человеком новой формации, открытым и близким к простым людям», — объяснил эксперт корреспонденту «URA.RU».

По его словам, окружение губернатора разбирается в пиаре. «Такие мероприятия, как открытие гастролей Большого театра, а качестве пиар-повода четко работают на целевые аудитории. Подобные информповоды дают быстрые дивиденды. Но это не снимает с губернатора ответственности за хозяйственную деятельность. Не должно быть крена в пиар, иначе это будет выглядеть популизмом и даст обратный эффект», — резюмировал Маклаков.

Ирина Текслер — единственная первая леди региона, которая стала выходить в свет. Алексей Текслер заявил «URA.RU», что это ее инициатива, но он ограничивать супругу не будет. А жена губернатора в эксклюзивном интервью для читателей «URA.RU» рассказала, почему стала публичной. Сегодня у Текслеров четыре публичных мероприятия, последним из которых станет совместный поход на открытие гастролей Большого театра.

В пятницу Ирина Текслер посетила фестиваль экологического кино Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU