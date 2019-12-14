Новый глава Приангарья начал решать проблему, с которой не справился предшественник

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев через два дня после назначения встретился с пострадавшими от паводка жителями Тулуна. Предыдущего главу региона — Сергея Левченко — критиковали за неспособность устранить последствия стихии.
На встрече, которая прошла в субботу, Кобзев отметил, что всех услышал и подчеркнул, что по некоторым жилищным вопросам пострадавших уже приняты судебные решения, передает РИА «Новости». В воскресенье Кобзев пообещал лично посетить одну из семей. В этот же день он приедет в Нижнеудинск.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибло 26 человек. Четверо пропали без вести. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Всего от наводнения пострадало более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб вод нанесла Нижнеудинску и Тулуну.
Левченко был отправлен в отставку президентом РФ Владимиром Путиным 12 декабря. После этого глава страны назначил врио губернатора Кобзева — экс-замглавы МЧС.