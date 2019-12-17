Прокурор озвучил обвинение одному из самых богатых уральских депутатов

Кагилев (справа) и Шадрин не признают себя виновными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кировском суде Екатеринбурга прокурор Евгений Коваленко зачитал обвинительное заключение по делу депутата городской думы Олега Кагилева и его партнера Дмитрия Шадрина. Они обвиняются по делу о строительстве президентского объекта — спорткомплекса «Синегорец» в поселке Баранчинском в 2017 году.

По версии следствия, Кагилев, в то время начальник регионального Управления капитального строительства, при посредничестве Шадрина предложил директору ООО «СтроймонтажУрал-2000» Владимиру Абраменко помощь в победе на тендере. За это потребовал себе 5% от суммы — 6,6 млн рублей. Абраменко выиграл тендер, но «откат» так и не передал.

Дмитрий Жикин, адвокат Кагилева, недоумевает, как будет проходить судебное следствие в отсутствие двух основных свидетелей. Дело в том, что Абраменко за мошенничество на других объектах Верх-Исетским судом Екатеринбурга был приговорен к пяти годам колонии. В день приговора Абраменко сбежал, по некоторым данным он скрылся на территории Украины. По сведениям адвоката Жикина, второй важный свидетель, некий Кобзарь, отказался от своих показаний. «Кагилев не виноват, так как не имел возможности повлиять на победу в тендере той или иной компании. Это оговор Абраменко, судом уже признанного мошенником, который сейчас объявлен в федеральный розыск», — добавил Дмитрий Жикин.

Скандал и возбужденное дело не помешали Кагилеву в 2018 году избраться в гордуму Екатеринбурга: будучи «единорроссом», он набрал 41,25% голосов. По доходам за 2018 год Кагилев вошел в пятерку самых богатых городских депутатов.