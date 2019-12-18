С Кавказа переданы материалы для дела против вице-мэра из ХМАО

Югорские следователи продолжат работу коллег из Южной Осетии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В следственный комитет ХМАО из Южной Осетии было передано для дальнейшего расследования уголовное дело против вице-мэра Пыть-Яха Эльдара Кокоева. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Он проходит обвиняемым по нескольким эпизодам превышения должностных полномочий в Южной Осетии. Но поскольку проживает и работает в Пыть-Яхе, все материалы были переданы следователям из Югры», — рассказал инсайдер. В пресс-службе СК ХМАО корреспонденту «URA.RU» подтвердили информацию о поступлении материалов уголовного дела.

На сайте администрации Пыть-Яха указана информация, что Кокоев с февраля 2019 года является заместителем главы города по правовым вопросам, а до этого работал помощником мэра. В пресс-службе городской администрации пообещали прокомментировать позднее, будет ли чиновник отстранен от исполнения должностных обязанностей на период следствия.

Ранее «URA.RU» сообщало об обвинениях Кокоева в ряде преступлений, которые якобы были совершены им в период работы в прокуратуре Южной Осетии, где он прошел путь от следователя до первого заместителя руководителя надзорного ведомства республики.