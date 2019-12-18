«Роснефть» заплатит американской компании более миллиарда рублей за бурение скважин в Югре

Структура «Роснефти» заключила два контракта на бурение скважин в ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Структура «Роснефти» заключила два контракта на бурение скважин на месторождениях в Ханты-Мансийском автономном округе. Суммы контрактов составили 731,735 млн рублей и 686,858 млн рублей.

Речь идет о контрактах между ООО «РН-Юганснефтегаз» — крупнейшее нефтедобывающее предприятие «Роснефти», которое ведет добычу и геологоразведку на 31 месторождении в ХМАО — и ООО «Сервисная компания «Петроальянс», которая принадлежит американской компании Schlumberger, зарегистрированной в офшорной зоне. Договоры предусматривают бурение 241 наклонно-направленной скважины в Нефтеюганском районе ХМАО и Приобском месторождении, передает «Интерфакс». Ожидается, что буровые работы будут завершены до конца 2020 года.

Уточняется, что в запросе предложений было выставлено три лота на бурение 132, 128 и 109 скважин с начальными ценами 731,956 млн рублей, 719,986 млн рублей и 624,986 млн рублей соответственно. «Петроальянс» участвовало во всех трех предложениях, но было признано победителем только по двум лотам. Информация об итогах процедуры по третьему лоту на сайте госзакупок пока не опубликована.