Рядом с островом Пхукет в Таиланде катер с 49 туристами на борту на полном ходу столкнулся с яхтой под управлением российского капитана. Водитель катера погиб, среди пострадавших есть россияне.
«В результате столкновения пострадали 12 туристов. Среди них есть граждане России», — передает «Пятый канал». Кроме россиян, на борту были граждане Эстонии, Пакистана, Ирана, Великобритании и Египта. Пострадавшие доставлены на берег и госпитализированы.
Яхтой, в которую врезался катер, управлял 47-летний Александр Горбунов. Капитан и его пассажиры не пострадали.
Управлявший катером гражданин Таиланда погиб. Ранее он e; t отсидел срок за аналогичный случай. Пять лет назад таец на скоростном катере врезался рыболовецкий траулер, в результате чего погибли два человека и более 20 пострадали.