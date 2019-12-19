Катер с россиянами врезался в яхту на Пхукете. ВИДЕО

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Виды с квадрокоптера. Екатеринбург, катер, вейкбординг, водные виды спорта
В аварии пострадали 12 туристовФото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Рядом с островом Пхукет в Таиланде катер с 49 туристами на борту на полном ходу столкнулся с яхтой под управлением российского капитана. Водитель катера погиб, среди пострадавших есть россияне.

«В результате столкновения пострадали 12 туристов. Среди них есть граждане России», — передает «Пятый канал». Кроме россиян, на борту были граждане Эстонии, Пакистана, Ирана, Великобритании и Египта. Пострадавшие доставлены на берег и госпитализированы.

Яхтой, в которую врезался катер, управлял 47-летний Александр Горбунов. Капитан и его пассажиры не пострадали.

Управлявший катером гражданин Таиланда погиб. Ранее он e; t отсидел срок за аналогичный случай. Пять лет назад таец на скоростном катере врезался рыболовецкий траулер, в результате чего погибли два человека и более 20 пострадали.

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