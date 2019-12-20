За полет на вертолете мужчины заплатили 250 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Двое жителей Москвы, сбросили Mercedes Gelandewagen 1995 года выпуска с вертолета на территории аэропорта «Пески» в Карелии. За такую забаву мужчины заплатили 250 тысяч рублей.

«Вертолет поднялся на высоту 300 метров, отлетел немного в сторону и сбросил автомобиль вниз, не на взлетную полосу», — сообщает агентство «Столица на Онего». По данным издания, москвичи поспорили, проигравший должен был сбросить автомобиль с воздуха, но в столице идею воплотить в жизнь не удалось.

Отмечается, что цена за час полета на вертолете составляет 160 тысяч рублей, при этом мужчины заплатили 250 тысяч рублей за 20 минут полета. Средняя стоимость аналогичного Gelandewagen начинается от 650 тысяч рублей.