Журналистка на несколько часов пропала после визита к матери стрелка с Лубянки

После инцидента журналистка поехала на интервью к матери подозреваемого Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналистка telegram-канала Baza Анна Никитина, которая пропала после визита в квартиру подозреваемого в стрельбе на Лубянке, вышла на связь. Она утверждает, что ее задержали сотрудники следственной группы, когда она брала интервью у матери подозреваемого.

«Аня рассказала, что её задержали в квартире матери подозреваемого прямо во время интервью. Следующие пять часов она провела без связи», — сообщает telegram-канал Baza. Журналистка добавила, что все это время ей запрещали покидать помещение и связываться с сотрудниками редакции.

Вaza сообщает, что Никитина пообщалась с матерью подозреваемого еще до того, как приехали спецслужбы, и была в квартире во время их приезда. Однако после этого реакция канала потеряла связь с сотрудницей — она не отвечала на звонки и вскоре отключила телефон.

«URA.RU» не удалось получить комментарий ситуации в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Накануне злоумышленник, имя которого устанавливает СКР, открыл огонь по сотрудникам ФСБ возле здания ведомства на Большой Лубянке. В результате погиб один сотрудник ведомства, пять человек доставлены в больницу с ранениями, передает агентство Nation News. По предварительным данным, подозреваемый действовал без сообщников, мотивы преступления пока неизвестны. Преступника ликвидировали во время вооруженного сопротивления, напоминает RT.