Американского эксперта оскорбили на телешоу «России 1»

Телеведущий Куликов назвал американца Вайнера «последней мразью» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Американского политолога Грега Вайнера выгнали с телевизионного эфира на телеканале «Россия 1». Во время участия в передаче «Кто против?» между американским экспертом и ведущим Дмитрием Куликовым разразился конфликт, после которого гость покинул студию, сообщает РИА «Новости».

Перепалка состоялась после того, как гостям программы показали фрагмент встречи Владимира Путина с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Медведчуком. «Вайнер заявил, что политики беседовали в коридоре. Куликов ответил, что Путин и Медведчук проводили встречу в том формате, который показался им удобным», — рассказывает о случившемся телеканал « Царьград ».

После этого телеведущий Куликов посоветовал американцу держать при себе свой «убогий юмор». Также он назвал Вайнера «последней мразью», отметив, что хотел бы выгнать его из студии. Американский гость, в свою очередь, после таких слов сам покинул студию.