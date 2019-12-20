Американского эксперта оскорбили на телешоу «России 1»

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Телеведущий Куликов назвал американца Вайнера «последней мразью»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Американского политолога Грега Вайнера выгнали с телевизионного эфира на телеканале «Россия 1». Во время участия в передаче «Кто против?» между американским экспертом и ведущим Дмитрием Куликовым разразился конфликт, после которого гость покинул студию, сообщает РИА «Новости».

Перепалка состоялась после того, как гостям программы показали фрагмент встречи Владимира Путина с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Медведчуком. «Вайнер заявил, что политики беседовали в коридоре. Куликов ответил, что Путин и Медведчук проводили встречу в том формате, который показался им удобным», — рассказывает о случившемся телеканал «Царьград».

После этого телеведущий Куликов посоветовал американцу держать при себе свой «убогий юмор». Также он назвал Вайнера «последней мразью», отметив, что хотел бы выгнать его из студии. Американский гость, в свою очередь, после таких слов сам покинул студию.

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