Глава Зауралья пообещал продолжение кадровых перестановок в правительстве региона

Вадим Шумков заявил, что кадры в правительстве Курганской области будут обновляться постоянно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Курганской области

В Курганской области продолжатся кадровые перестановки среди чиновников. Это непрерывный процесс, заявил губернатор Вадим Шумков в интервью телеканалу ГТРК «Курган».

«В этом процессе, пожалуй, нет завершения никогда. Есть такой подход к кадровой политике, что кадры выбирают под задачу. Отдельные люди приходят в команду, чтобы решить коротко- или среднесрочные задачи. Потом они ищут новую работу», — заявил Шумков. Чиновник отметил, что это нормальный процесс для государственной службы.

Губернатор почеркнул, что в органах власти не должно быть кадровой чехарды. «Но я не согласен, что должны быть целые династии, по 20-30 лет сидящие кланы, которые не пускают на государственную и муниципальную службу молодых», — считает он. По словам Шумкова, такой подход может привести к «загниванию системы».

Правительство Курганской области нуждается в молодых кадрах, которые могут внести в работу новые идеи, добавил губернатор. «Потому еще раз скажу, что процесс будет постоянным, но это не будет чехарда, это будет регенерация», — подвел итог глава Зауралья.

Отдельный «донабор», по словам Шумкова, ожидается в муниципалитетах. Этот процесс будет происходить параллельно с оптимизацией: «Если мы можем оставить меньшее количество людей для выполнения определенных задач, но платить им больше, чтобы они работали более эффективно, чтобы я мог с них больше спрашивать, я смогу эти вещи сделать».