Суд защитил пермских предпринимателей, которые спорили с властью из-за бизнеса

Конституционный суд РФ разрешил предпринимателям размещать торговые объекты на придомовой территории Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Конституционный суд РФ разрешил пермским предпринимателям размещать нестационарные торговые объекты на придомовых территориях. Об этом сообщила председатель ТСЖ «Ленина, 69» Екатерина Безгодова. Она опубликовала определение Конституционного суда на своей странице в Facebook.

«Конституционный суд поддержал предпринимателей и представителей ТСЖ! Размещать НТО на придомовых территориях можно „при условии, что собственниками этих участков выражено их согласие на размещение таких объектов и соблюдены обязательные требования, определенные законодательством РФ“», — сообщила Безгодова.

В 2018 году администрация Перми внесла изменения в правила благоустройства. Согласно им, размещение НТО на придомовых территориях и ближе 15 метров от окон и фасадов зданий запрещено. Летом 2019 года мэрия начала выписывать многомиллионные штрафы предпринимателям за нарушение указанных требований.

Пермское бизнес-сообщество обратилось в Пермский краевой суд, а также к заместителю генпрокурора РФ Сергею Зайцеву с жалобой на действия чиновников. Краевой суд встал на сторону бизнесменов, но власти Прикамья обжаловали решение в Верховном суде. После этого пермские бизнесмены обратились с жалобой в КС РФ с просьбой дать оценку действиям властей.