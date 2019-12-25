Бастрыкин вмешался в историю о продаже села вместе с жителями в Сибири

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Глава СК поручил проверить информациюФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что в Красноярском крае местный предприниматель выставил на продажу село вместе с жителями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного управления тщательно проверить достоверность доводов, озвученных средствами массовой информации, и доложить о ситуации в центральный аппарат Следственного комитета», — говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Ранее «URA.RU» сообщало, что бизнесмен из Красноярского края решил продать село Васильевка вместе с домами и проживающими в них жителями. По словам жителей, много лет они платили предпринимателю за воду и работы на полях, а он общался с ними как с крепостными крестьянами.

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-
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