Экс-премьер Степашин запустит для россиян туры в Сирию

Сергей Степашин сообщил, что паломнические туры в Сирию могут запустить с весны 2020 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Императорское православное палестинское общество (ИППО) с весны 2020 года планирует организовать паломнические туры для россиян по христианским святыням на территории Сирии. С таким заявлением выступил глава ИППО, бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

«Месяц назад у меня была делегация из Сирии, мы как раз обсуждали детали. Думаю, запустим по весне, потому что это самое хорошее время — не так жарко, уже градусов 27-28», — сообщил он газете «Известия». Как пояснил Степашин, сейчас возглавляемая им организация пытается восстановить паломнические маршруты на территории Сирийской Арабской Республики. В частности, в эти туры планируется включить посещение храмового комплекса в Маалюле, центр Дамаска, Хомс, Алеппо. По мнению Степашина, на территории столицы и окрестностей Сирии на сегодняшний день уже вполне безопасно и российским паломникам там ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что на российском рынке появились организованные туры в Сирию: это произошло в ноябре нынешнего года. Стоимость путевки в охваченную войной против террористов страну, как писало «URA.RU», составляет больше 100 тысяч рублей за восемь дней. Продажу организованных туров в Сирию запустили сразу два российских оператора — «Килиманджаро» и «Миракл». Как правило, туристы прилетают в Бейрут, а оттуда до самой Сирии добираются автотранспортом.

В этом году, как предполагают туроператоры, Сирию суммарно посетили около 50 организованных туристов из России. По оценкам погранслужбы ФСБ, за первые три квартала в стране побывали 334 путешественника из РФ.