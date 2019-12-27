26 декабря 2019
25 декабря 2019

Экс-мэра уральского города отправили подметать улицы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Почти год чиновнице придется заниматься общественно полезным трудомФото: Александр Мамаев © URA.RU

Главу Кропачевского городского поселения Светлану Малькову суд признал виновной в служебном подлоге, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области. 48-летнюю чиновницу приговорили к девяти месяцам исправительных работ.

«Весной 2019 года и. о. главы внесла в документы ложные сведения об уже исполненных работах по отсыпке проезжей части дороги. В результате на счет индивидуального предпринимателя из бюджета было перечислено 100 тыс. рублей. Экономист администрации по распоряжению начальницы подготовила подложную сметную документацию, а бизнесмен подписал муниципальный контракт и акт выполненных работ», — пояснили в надзорном ведомстве.

Пособники Мальковой возместили ущерб бюджету и оформили явку с повинной, что позволило им избежать уголовного преследования. Чиновнице же придется заглаживать вину трудом, ежемесячно отчисляя в казну по пять процентов от заработка.

Предшественник женщины на посту кропачевского мэра — Галимьян Гайнетдинов — также был фигурантом уголовного дела. С той лишь разницей, что его обвиняли в превышении полномочий. Чиновник распорядился муниципальным жильем в пользу своего родственника.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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Ссылки по теме
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