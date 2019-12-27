Экс-мэра уральского города отправили подметать улицы

Главу Кропачевского городского поселения Светлану Малькову суд признал виновной в служебном подлоге, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области. 48-летнюю чиновницу приговорили к девяти месяцам исправительных работ.
«Весной 2019 года и. о. главы внесла в документы ложные сведения об уже исполненных работах по отсыпке проезжей части дороги. В результате на счет индивидуального предпринимателя из бюджета было перечислено 100 тыс. рублей. Экономист администрации по распоряжению начальницы подготовила подложную сметную документацию, а бизнесмен подписал муниципальный контракт и акт выполненных работ», — пояснили в надзорном ведомстве.
Пособники Мальковой возместили ущерб бюджету и оформили явку с повинной, что позволило им избежать уголовного преследования. Чиновнице же придется заглаживать вину трудом, ежемесячно отчисляя в казну по пять процентов от заработка.
Предшественник женщины на посту кропачевского мэра — Галимьян Гайнетдинов — также был фигурантом уголовного дела. С той лишь разницей, что его обвиняли в превышении полномочий. Чиновник распорядился муниципальным жильем в пользу своего родственника.