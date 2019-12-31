Зоозащитники призвали россиян не дарить близким живой символ нового года

Одомашненные крысы не смогут выжить на улице, если их выкинуть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Зоозащитники просят россиян отказаться от покупки крыс и мышей в качестве живого символа наступающего года, а тем более делать из них подарок для близких людей. Они отмечают, что оригинальный подарок далеко не всем приходится по вкусу и после праздников грызунов могут просто выкинуть на улицу.

«[Крысы и мыши] они же одомашненные, они будут сидеть и бояться куда-либо уйти, потому что дикие сородичи их не примут, в худшем случае они их сожрать могут», — рассказала порталу Life.ru инспектор Московского общества защиты животных Наталья Базаркина.

Зоозащитница отмечает, что в магазинах уже начали массово скупать грызунов. Для тех кто решил преподнести крысу или мышь в качестве подарка, она советует прежде уточнить у одаряемого нужен ли ему такой подарок и сможет ли он за ним ухаживать.

Волонтёры говорят, что если живой символ года не пришёлся по душе, то лучше позвонить в клуб любителей животных или приют, чтобы животное забрали. « Мы готовы всегда забрать, лишь бы не выкидывали. Каждую неделю точно обращения есть, бывает в неделю по несколько раз», — отметила волонтёр Алёна Белихина. она предположила, что грызун принесёт счастье лишь тем, кто его самого сделает счастливым, создавая соответствующие условия.