В России снова ограничат максимальный размер долга по кредитам

Максимальный размер долга с начала 2019 года ограничили в два раза Фото: depositphotos.com

В России вновь снизят максимальный размер долга по займам и кредитам — теперь общая сумма процентов, комиссий и неустоек не должна будет превышать размер задолженности более чем в полтора раза. Ограничение предельного долга вступает в силу уже с 1 января 2020 года.

«Ограничение распространяется на неустойки, включая штрафы и пени, и платежи за услуги, которые оказывает кредитор заемщику за отдельную плату по договору», — пишет РИА «Новости». Положения будут действовать только для тех кредитов, которые заемщики возьмут уже после 1 января.

Это уже третье ограничение, которое должно снизить переплаты по кредитам. В январе 2019 года сумму предельной задолженности сократили до двух с половиной размеров долга. С 1 июля этот размер ограничили двойным размером долга. Ежедневную ставку по кредитам сократили до 1%. Так, в центре саморегулируемой организации «МиР» отмечают, что благодаря ограничениям размера долга займы подешевели, а россияне стали смелее брать более крупные кредиты на длительный срок.

Ранее агентство Nation News привело список самых закредитованных российских регионов. Рейтинг возглавила Калмыкия, значительный уровень закредитованности также выявили в Курганской области.