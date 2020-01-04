Белоруссия начала торговаться с Россией за скидку на нефть

Белоруссия требует от России снизить цену на нефть на 10 долларов. Как сообщил РИА «Новости» источник, именно с этим связано отсутствие заключённого контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ.
«Цена поставок на данном направлении рассчитывается как рыночная цена плюс премия примерно 10 долларов. Наши грузоотправители хотят ее сохранить, белорусская сторона настаивает на снижении», — рассказал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что с 1 января Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ. пока они работают на запасах, сообщал «Ридус». 31 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о конкретных поставках нефти в республику. Белорусский лидер однако поручил правительству завершить переговоры с российскими нефтяными компаниями и распорядился начать поиск альтернативного импорта нефти.
В «Белнефтехиме» заявили о том, что сейчас идет активная работа над подготовкой январских контрактов, причем прорабатываются поставки «по различным направлениям, а не только из России», пишет RT. В компании также подтвердили, что на данный момент загрузка нефтеперерабатывающих заводов была снижена до минимального технологически разрешённого уровня.