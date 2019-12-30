Белоруссия предъявила основные претензии к России

Яблоком раздора между Минском и Москвой являются вопросы по газу, нефти и налогам в интеграционном пакете. Как рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1» первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой, он надеется, что еще до конца 2019 года глава страны Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин встретятся и «определят развязки по этим темам».
По словам Крутого, аргументы обеих сторон по спорным вопросам понятны, теперь должно последовать «политическое решение». сообщает белорусское издание «Белта».
Крутой также уточнил, что Белоруссия не будет отказываться от национальной валюты в рамках интеграции с Россией, но при этом обе страны готовятся к отмене роуминга. «Тарифы, по которым граждане смогут в том числе поздравлять друг друга с Новым годом, будут очень близкими», — подчеркнул белорусский чиновник.
Договор об интеграции РФ и Белоруссии обсуждается с 1999 года. Решение оо образовании Союзного государства было принято в конце прошлого года, в его рамках предусмотрено создание единого политического. таможенного, экономического, военного, культурного пространства. В дальнейшем предусматривается унификация законодательства, а также символики. органов власти и валюты.