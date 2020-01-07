Беспристрастность, непредсказуемость и остроумие Владимира Путина отображает острый перец чили в начинке конфет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители Омска нашли в детском новогоднем подарке конфеты с изображением на обертке президента России Владимира Путина. Об этом анонимно сообщил подписчик группы «Ревизорро Омск» «ВКонтакте».

«Вот такое шоколадноe чудо обнаружили в детском подарке. Я конечно люблю конфеты, но кушать боязливо», — написал пользователь. В состав конфет входит водка «Царская Золотая» и перец чили.

Конфеты «Президент» производит компания«Джи Си — Золотые конфеты». «С теплом в душе и перцем в сердце», — говорится в описании товара. Производитель отмечает, что в конфетах отражены «определяющие черты главы государства». Самообладание, спокойствие и харизматичность выражены нотой имбиря в трюфельной начинке, а беспристрастность, непредсказуемость и остроумие показывает острый перец чили. На момент публикации «URA.RU» не удалось получить комментарий компании-производителя.

На сайте производителя указано, что шоколадные трюфели с изображением Путина поступили в продажу еще в 2017 году. Тогда конфеты были выпущены в честь юбилея России. Также компания выпускает трюфели «Ильич», «Сердце Екатерины» и «Гагарин».

группа «Ревизорро Омск» «ВКонтакте»