Екатерина Кейльман хочет выгнать из парка предпринимателей, которые ее не устраивают Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новый директор ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге Екатерина Кейльман столкнулась с первыми неприятностями на рабочем месте. Предприниматели, арендующие в парке павильоны под призовые аттракционы, подали на нее заявление в отдел №7 УМВД из-за попыток остановить их работу.

Как стало известно «URA.RU», в правоохранительные органы обратился директор ООО «Вик-Атр» Владимир Коробейников. У компании в парке 29 призовых аттракционов, в том числе дартс, квадроциклы, футбол и хоккей. Коробейников рассказал «URA.RU», что с появлением Кейльман у бизнеса начались проблемы.

«Кейльман нам заявила, что мы не вписываемся в новую концепцию парка, и отказалась идти с нами на диалог, — сказал Коробейников. — Между нашей компанией и парком действует годовой контракт, который заканчивается только в сентябре. Но после новогодних каникул администрация нас проинформировала, что считает данный договор расторгнутым в одностороннем порядке. Поводом стало якобы то, что мы не работали несколько будних дней. Хотя это не так».

Призовой тир собирались сегодня снести, но предприниматели отгородили его детским паровозиком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тем временем, администрация ЦПКиО начала демонтаж павильонов «Вик-Атр». Часть объектов планируют снести 13 января, но предприниматели отгородили их от рабочих детским паровозиком. «Нас отключают от электричества, наши аттракционы опечатывают, складируют на их территории снег. В то же время мы исправно платим по аренде. Поэтому мы и просим полицию провести проверку», — заявил «URA.RU» Коробейников.

Екатерина Кейльман сообщила агентству, что с 1 января парк расторг с «Вик-Атр» около 10 контрактов. «На это были весомые основания, в числе которых, например, нарушение техники безопасности и режима работы. Все договоры были расторгнуты на законных основаниях, в рамках условий контракта, — сказала Кейльман „URA.RU“. — Долгое время у этой компании практически была монополия на призовые аттракционы ЦПКиО. Я действительно считаю, что такие аттракционы, как „Лопни шарик“ и „Тир“, не вписываются в современный парк культуры и отдыха, а только стимулируют детей к импульсивным затратам».

Кейльман стала директором ЦПКиО 6 декабря. В прошлом она была исполнительным директором «Теле-Клуба».

Над павильонами отключают уличное освещение Фото: Владимир Коробейников