Среди лидеров рейтинга партии оказались депутаты Ревенко, Яровая, Окунева, Хинштейн и Антонова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Единая Россия» провела первый раунд оценки депутатов, которые есть у фракции в Госдуме. Итоговые оценки могут определить, кто из депутатов примет участие в выборах в Госдуму в следующем году.

«По сводному рейтингу, который учтет также оценки администрации президента, губернаторов и думской фракции, могут быть приняты решения, кто из депутатов будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году», — сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

После первого раунда оценки среди лидеров партии оказались Евгений Ревенко, Ирина Яровая, Ольга Окунева, Александр Хинштейн и Лидия Антонова. В десятку лучших депутатов, уточняет издание, также попали первый замруководителя фракции Андрей Исаев (7-е место) и лидер фракции — зампред Думы Сергей Неверов (9-е место).

Источник во фракции рассказал, что оценивают депутатов губернаторы, фракция, управление президента по внутренней политике, а также сама партия. После этого в администрации президента, ориентировочно к концу января, должны свести все сведения в общий рейтинг.

Среди критериев работы, по которым оценивают депутатов, — работа в регионах, вовлеченность в избирательные кампании, ресурсная поддержка, личные политические проекты, а также медийная активность, в том числе в соцсетях.

Издание уточняет, что фракция давала оценку депутатам не в баллах, а распределяла их по зонам — зеленой, желтой и красной. В последней зоне оказалась Наталья Поклонская, голосовавшая против пенсионной реформы, отметил источник.

Предполагается, что оценка депутатов станет не разовым мероприятием, а будет проводиться раз в квартал. Уточняется, что второй этап оценки может состояться уже в феврале.