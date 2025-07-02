В США планируют лишать гражданства за определенные преступления

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Минюст США планирует лишать приобретенного гражданства страны тех лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности
Минюст США планирует лишать приобретенного гражданства страны тех лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Фото:

Министерство юстиции США рассматривает возможность лишения приобретенного гражданства граждан страны, совершивших определенные преступления — например, угрожающие нацбезопасности и правонарушения военного характера. Соответствующие данные размещены в служебной записке заместителя генпрокурора Бретта Шумейта. 

«Прокурорам настоятельно рекомендуется отдавать приоритет делам, связанным с лицами, которые „представляют потенциальную угрозу национальной безопасности“», — говорится в служебной записки Шумейта от 11 июня. Информацию передает телеканал ABC.

Известно, что он предоставил федеральным прокурорам значительную свободу в принятии решений о возбуждении процедур денатурализации, если это способствует реализации политических задач администрации. Кроме того, в его записке отмечается, что в отдельных случаях прокуроры обязаны лишать гражданства лиц, замешанных в пытках, военных преступлениях, торговле людьми и иных серьезных нарушениях прав человека. 

Говоря о России, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в 2025 году список преступлений, за которые в стране лишат приобретенного гражданства, может пополниться пунктами о призывах к терроризму и совершении сексуального насилия. Также в него могут внести и пункт о сотрудничестве с государствами Запада не в интересах РФ.

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Министерство юстиции США рассматривает возможность лишения приобретенного гражданства граждан страны, совершивших определенные преступления — например, угрожающие нацбезопасности и правонарушения военного характера. Соответствующие данные размещены в служебной записке заместителя генпрокурора Бретта Шумейта.  «Прокурорам настоятельно рекомендуется отдавать приоритет делам, связанным с лицами, которые „представляют потенциальную угрозу национальной безопасности“», — говорится в служебной записки Шумейта от 11 июня. Информацию передает телеканал ABC. Известно, что он предоставил федеральным прокурорам значительную свободу в принятии решений о возбуждении процедур денатурализации, если это способствует реализации политических задач администрации. Кроме того, в его записке отмечается, что в отдельных случаях прокуроры обязаны лишать гражданства лиц, замешанных в пытках, военных преступлениях, торговле людьми и иных серьезных нарушениях прав человека.  Говоря о России, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в 2025 году список преступлений, за которые в стране лишат приобретенного гражданства, может пополниться пунктами о призывах к терроризму и совершении сексуального насилия. Также в него могут внести и пункт о сотрудничестве с государствами Запада не в интересах РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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