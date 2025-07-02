«Французы снова сдались»: на Западе высмеяли Макрона после его разговора с Путиным

Путин поговорил с президентом Франции впервые за почти три года
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Пользователи разделились на три лагеря, обсуждая телефонный разговор Макрона с Путиным
Пользователи разделились на три лагеря, обсуждая телефонный разговор Макрона с Путиным Фото:

На Западе высмеяли президента Франции Эммануэля Макрона после его телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В соцсетях появилось большое количество комментариев по поводу этого события. Некоторые из комментариев были комичными и высмеивали президента Франции. Самые интересные комментарии — в материале URA.RU.

Шутки над Макроном

Пользователи соцсетей разделились на несколько сторон. Первые шутили над Президентом Франции.

«И вот французы снова сдались. Какой сюрприз», — написал пользователь NickHachey1.

«Говорил только Путин, а в конце Микрон просто сказал... ОК!» — пишет пользователь laquettemo.

«Во всяком для Макрона этот разговор прошел лучше, чем его последний разговор с собственной женой», — шутит пользователь CryssieGA. В комментариях он сделал отсылку на конфликт Макрона с его женой во время выхода из самолета.

Скажем «да» коммуникации

Вторые были рады тому, что Макрон начал коммуницировать с Россией. По их словам, это лучше, чем просто молчать.

«Дипломатия всегда лучше молчания. Посмотрим, к чему это приведет, если приведет», — написал пользователь Tagesmonitor.

«Не уверен, мужество это или отчаяние, но то, что Макрон ответил на этот звонок, что-то значит. Никто другой в Европе не хочет этого разговора», — пишет пользователь TheWorldVoices.

«Радостно видеть, что Макрон вошел в коммуникацию. По крайней мере, 1 из 28 лидеров ЕС проделает определенную работу и выскажется», — написал StalwartSt.

Критики Макрона

А третьи критиковали президента Франции. Иногда кратко и жестко, а иногда подробно и аргументировано.

«Клоун», — написал пользователь vypernest400. Сделал он это очень емко.

«Макрон подлизывается к тупому Западу. Хоть я и американец, но я его ненавижу. Он всю жизнь был русофобом», — поделился своей позицией пользователь Zak_Bagans890.

«Макрон осознает, что проблема не за пределами страны, а внутри Франции. Он буквально потерял много активов, поддержки, даже своего собственного народа, а также французскую культуру. Вероятно, войдет в историю как худший президент 21 века» — высказался пользователь BowTiedCat.

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На Западе высмеяли президента Франции Эммануэля Макрона после его телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В соцсетях появилось большое количество комментариев по поводу этого события. Некоторые из комментариев были комичными и высмеивали президента Франции. Самые интересные комментарии — в материале URA.RU. Шутки над Макроном Пользователи соцсетей разделились на несколько сторон. Первые шутили над Президентом Франции. «И вот французы снова сдались. Какой сюрприз», — написал пользователь NickHachey1. «Говорил только Путин, а в конце Микрон просто сказал... ОК!» — пишет пользователь laquettemo. «Во всяком для Макрона этот разговор прошел лучше, чем его последний разговор с собственной женой», — шутит пользователь CryssieGA. В комментариях он сделал отсылку на конфликт Макрона с его женой во время выхода из самолета. Скажем «да» коммуникации Вторые были рады тому, что Макрон начал коммуницировать с Россией. По их словам, это лучше, чем просто молчать. «Дипломатия всегда лучше молчания. Посмотрим, к чему это приведет, если приведет», — написал пользователь Tagesmonitor. «Не уверен, мужество это или отчаяние, но то, что Макрон ответил на этот звонок, что-то значит. Никто другой в Европе не хочет этого разговора», — пишет пользователь TheWorldVoices. «Радостно видеть, что Макрон вошел в коммуникацию. По крайней мере, 1 из 28 лидеров ЕС проделает определенную работу и выскажется», — написал StalwartSt. Критики Макрона А третьи критиковали президента Франции. Иногда кратко и жестко, а иногда подробно и аргументировано. «Клоун», — написал пользователь vypernest400. Сделал он это очень емко. «Макрон подлизывается к тупому Западу. Хоть я и американец, но я его ненавижу. Он всю жизнь был русофобом», — поделился своей позицией пользователь Zak_Bagans890. «Макрон осознает, что проблема не за пределами страны, а внутри Франции. Он буквально потерял много активов, поддержки, даже своего собственного народа, а также французскую культуру. Вероятно, войдет в историю как худший президент 21 века» — высказался пользователь BowTiedCat.
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