Власти ХМАО не пожалели денег на выполнение плана Путина по увеличению рождаемости

Югорчанам с детьми будут платить больше пособий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова утвердила план работы окружного правительства по реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Одной из ключевых задач является принятие мер по повышению рождаемости в ХМАО. «С этой целью уже до 20 февраля в Югре будут усовершенствованы меры социальной поддержки в автономном округе в части установления ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно», — говорится в сообщении депсвязей. Также правительство ХМАО собирается увеличить материальную помощь югорчанам при рождении второго ребенка и многодетным семьям.

Помимо демографии, югорские чиновники намерены начать работу по повышению реальных доходов населения и снижению уровня бедности. Малоимущие граждане будут получать сертификат для оплаты услуг по повышению финансовой грамотности. До марта в ХМАО должен быть решен вопрос об обеспечении бесплатным горячим питанием учеников начальной школы.

Ранее «URA.RU» уже сообщало, что власти тюменской «матрешки» после оглашения послания президента Федеральному собранию вступили в борьбу за увеличение статистики по рождаемости в своих регионах.