Директора авиазавода на Украине уволили за фото в форме российского пилота

Директор 410-го авиазавода «Укроборонпрома» Алексея Попова уволили из-за фотографии в военной форме российского пилота. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.
«Алексей Попов не прошел спецпроверку СБУ [Совет Безопасности Украины] из-за этого фото, и хочу поблагодарить Службу безопасности Украины за профессиональную работу», — говорится в сообщении. Отмечается, что Попов был назначен на должность в январе текущего года.
Фотография в российской военной форме была сделана на авиационной выставке МАКС-2015 в августе 2015 года под Москвой. Журналист уверен, что делать подобные снимки — позор и оскорбление украинского народа, передает деловое и издание «ВЗГЛЯД».
Алексей Попов является сыном владельца завода по производству агрегатов для гражданских самолетов советских и западных конструкций. Бутусов пишет, что его отец является успешным менеджером в авиационной промышленности. Концерн «Укроборонпром» представляет собой объединение предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины под государственным управлением.