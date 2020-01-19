18 января 2020
17 января 2020

Губернатор Куйвашев создал интригу из своего крещенского купания. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздник Крещения Господня. Сургут, освящение воды, крест в купели
Крещение празднуется православной церковью 19 январяФото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев окунулся в крещенскую купель. В своем профиле в Instagram глава региона поделился фотографией с церемонии и поздравил свердловчан с православным праздником, однако не уточнил, какую купель выбрал для совершения ритуала.

«С Крещением!» — написал Куйвашев. По информации источников «URA.RU», губернатор искупался в Истоке.

В той же купели он окунался в последние несколько лет. Тогда вместе с ним был и лидер свердловских единороссов Виктор Шептий.

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© Служба новостей «URA.RU»
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