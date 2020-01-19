Крещение празднуется православной церковью 19 января
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев окунулся в крещенскую купель. В своем профиле в Instagram глава региона поделился фотографией с церемонии и поздравил свердловчан с православным праздником, однако не уточнил, какую купель выбрал для совершения ритуала.
«С Крещением!» — написал Куйвашев. По информации источников «URA.RU», губернатор искупался в Истоке.
В той же купели он окунался в последние несколько лет. Тогда вместе с ним был и лидер свердловских единороссов Виктор Шептий.