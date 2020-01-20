Шнуров написал стих о трагедии в пермском хостеле

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Сергей Шнуров в ТАСС. Москва, шнуров сергей
Сергей Шнуров сравнил трубы в хостеле с прогнившей системойФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Гибель людей в пермском хостеле

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение об аварии в пермском хостеле, в котором прорвало трубу отопления. Его он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Прорвало и вновь погибли люди, жизнь у нас дешевле чем кино», — пишет исполнитель. Несмотря на то, что стих посвящен трагедии, Шнуров также говорит о политических событиях в России. Он отмечает, что «трубы, как система все прогнили», а судя по докладам, виноваты во всем «запад и хохлы».

Шнуров говорит в стихе, что в России собрались быстро переписать Конституцию, чтобы «рвануть из нашей нищей ниши» в лучшее будущее. Однако сначала, по его мнению, страна будет скорбеть.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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