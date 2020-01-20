Екатеринбургский депутат призвал очистить «Единую Россию» от людей Тунгусова

Алексей Вихарев недоволен работой части коллег по фракции Фото: Анна Майорова © URA.RU

Председатель комиссии думы Екатеринбурга по местному самоуправлению Алексей Вихарев призвал провести анализ эффективности работы членов фракции «Единая Россия» и поставить вопрос о статусе дискредитирующих политическую организацию коллег. Об этом он сообщил «URA.RU».

«Интересы ЕР в думе представляют избранные ею депутаты. Часть из них входят в команду конфликтовавшего с губернатором бывшего замглавы администрации Екатеринбурга Владимира Тунгусова. Они до сих пор настроены на войну. Вместо работы на благо избирателей они занимаются интригами против главы города, раз за разом дискредитируя власть, подтачивая доверие екатеринбуржцев к ее институтам. Именно они ответственны за политические кризисы в областном центре», — заявил «URA.RU» Вихарев. Депутат призвал наделить секретаря регионального отделения ЕР Виктора Шептия дополнительными полномочиями, позволяющими ставить вопрос о соответствии таких депутатов статусу члена партии.

Как ранее сообщало «URA.RU», в конце 2019 года Алексей Вихарев направил главе Генсовета «Единой России» Андрею Турчаку письмо, в котором рассказал о расколе в партийной фракции. Вихарев выразил несогласие с требованием части коллег направить бюджетные средства на переезд думы в новые помещения и на пиар-освещение деятельность думы в СМИ.

Высказанную позицию Вихарев подтвердил в телефонном разговоре с представителем Генсовета «Единой России». Отдельные СМИ опубликовали запись разговора, предположив, что екатеринбургскому депутату звонил пранкер. «Даже если это был умелый пранкер, он мог оказаться моим избирателем, до которого я был обязан четко и искренне донести свое мнение», — сказал Алексей Вихарев.