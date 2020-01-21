В России хотят ввести понятие педагогической тайны

Для российских специалистов в сфере образования хотят ввести понятие педагогической тайны. Оно запретит учителям и воспитателям разглашать болезни и особенности развития детей.
Авторами инициативы стали представители рабочей группы «Здоровый ребенок» правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в РФ.
«Учитель должен знать об особенностях ребенка, чтобы лучше установить с ним контакт и при необходимости оказать помощь», — приводит газета «Известия» слова руководителя группы, главного внештатного детского специалиста по медицинской реабилитации Минздрава России Татьяны Батышевой. Необходимость педагогической тайны собеседница издания объяснила тем, что сейчас родители опасаются рассказывать учителям информацию о здоровье ребенка, поскольку боятся ее некорректного использования.
Чиновники идею пока никак не прокомментировали. Опрошенные газетой специалисты поддержали инициативу и предложили распространить ее на семейные секреты.