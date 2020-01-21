Уральский депутат хочет запретить сравнение Сталина с Гитлером

Елена Ямпольская считает, что будущий законопроект не повлияет на свободу слова

Глава комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская, представляющая в парламенте Челябинскую и Курганскую области, предложила разработать законопроект, запрещающий приравнивать действия СССР во время Второй мировой войны к действиям нацистской Германии.

«Речь не идет о каких-то наступлениях на свободу слова. Речь о том, чтобы не выходили к людям совершенно бессовестные вещи, о том, чтобы люди не приравнивали нацистов и Красную Армию, чтобы не переходили границу», — цитирует ТАСС Ямпольскую. Создать новый законопроект она предложила из-за того, что в Польше приняли резолюцию, которая уравнивает ответственность Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны. Как отмечает издание, члены комитета по культуре поддержали дальнейшее обсуждение вопроса.

Ранее Польша составила список объектов культуры, которые считает утраченными по вине Советского Союза. Власти отметили, что страна «понесла огромные потери» из-за действий правительства СССР, передает телеканал 360.