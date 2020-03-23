Андрея Шамина задержали, когда он прибыл в шадринский отдел полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Задержан замглавы УМВД по Курганской области Андрей Шамин

Видеозапись с кадрами задержания замначальника управления МВД России по Курганской области Андрея Шамина опубликовано на официальном сайте следственного отдела СК России по Курганской области.

На кадрах видно, как сотрудники СОБР в масках надевают наручники на человека (его лицо размыто) и выводят из здания. В СУ СК подтвердили, что на кадрах — задержание Шамина. Задержание происходило в здании шадринского отдела полиции — Шамин на момент задержания находился там.

Ранее URA.RU сообщало, что Шамина задержали по обвинению в организации преступной группы и руководстве ею. Высокопоставленный силовик с подельниками через фиктивные платежки воровал деньги у собственных подчиненных с премий и зарплат — в общей сумме не менее 27 млн рублей.

Вместе с Шаминым задержали начальника МО МВД России «Шадринский» Дмитрия Кокотеева, а также главного бухгалтера шадринского отдела полиции и подчиненных ей бухгалтеров. Факт противоправной деятельности должностных лиц выявили сотрудники УФСБ России по Курганской области. Расследованием занимается первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области сообщили, что задержанные отстранены от исполнения обязанностей, проводится проверка. Если их вина будет установлена, они будут уволены из органов внутренних дел. К их непосредственным руководителям могут также принять меры вплоть до увольнения со службы.