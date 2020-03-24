На Урале студенты получили компенсацию за срыв обучения из-за коронавируса

Студентам ЮУрГУ, вынужденным вернуться из китайских вузов на родину, оплатили авиабилеты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ) оплатил авиабилеты студентам, учившимся в Китае по программе межвузовского обмена и вынужденным из-за эпидемии коронавируса завершить учебный год на родине. Других компенсаций за половину учебного года, которую молодые люди должны были провести в КНР, не будет, сообщили URA.RU в пресс-службе вуза.

«В связи с пандемией коронавируса практически все студенты изъявили желание вернуться и продолжить обучение в России. Университет оказал содействие в возвращении из Китая, оплатив авиабилеты», — пояснили в вузе.

Оснований для каких-либо иных компенсаций в университете не видят. «После прохождения итоговой аттестации им будут выданы дипломы о высшем образовании. В связи с этим оснований для возврата студентам средств за обучение не имеется», — указали в пресс-службе университета. Там также подчеркнули отсутствие письменных заявлений от учащихся и их родителей о выплате компенсаций.

Возможность освоить часть учебной программы в вузах КНР, была одним из стимулов поступления в ЮУрГУ на ряд специальностей, включая коммерческие. Как пояснил URA.RU один из студентов, после проведенных в России новогодних каникул вернуться для завершения обучения в Китай стало невозможно. «К этому времени там уже разгоралась эпидемия, риск стал слишком велик. Так что вторая половина учебного года за границей у нас „вылетела“. Деньги, потраченные на визы, билеты и страховки частично пропали», — пояснил собеседник. Вопрос о пересчете платы за обучение в связи с коронавирусом встал и в других вузах Южного Урала.