Александр Лукашенко уверен, что в современных условиях не всегда возможно полностью изолироваться Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не поддержал страны, закрывшие свои границы из-за пандемии коронавируса. Свою позицию глава государства высказал в ходе общения с коллективом предприятия «Белгипс».

«Украина границу закрыла, Польша, балтийские государства закрыли, а потом и братья-россияне тоже закрыли эту границу. Хорошо, закрывайтесь, но жизнь то идет, ее не остановишь», — приводит его слова РИА «Новости». Он отметил, что не понимает, зачем нужно закрывать границы.

Лукашенко подчеркнул, что он принял решение работать на границе, не закрывая ее. Президент Белоруссии уверен, что в современных условиях не всегда возможно полностью изолироваться и закрыться в «этом глобальном мире». В качестве примера он привел ситуацию на белорусско-российской границе. По его словам, многие находили обходные пути и нарушали запрет.

Ранее Россия из-за пандемии коронавируса закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объяснил, что это нужно для того, чтобы избежать более жестких мер в будущем, передает RT. Единственной страной из Евросоюза, которая решила пока что не закрывать границы, остается Ирландия, сообщает агентство Nation News.