В Екатеринбурге двое детей несколько дней жили с родителями, заболевшими коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области, главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских. Дети при этом не заразились.
«Была ситуация, когда семья ездила за границу, вернувшись, [супруги] проживали вместе с детьми, — рассказал Козловских. — У них диагноз подтвержден, а вот у детей вирус не обнаружен, хотя был тесный контакт в семье».
По данным Роспотребнадзора по Свердловской области на 27 марта, в регионе — 20 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Почти все они находятся в ГКБ №40 Екатеринбурга. Одна из заболевших, 75-летняя женщина, находится в реанимации (врачи оценивали ее состояние как тяжелое, сейчас — как средней тяжести). Кроме заболевших, в ГКБ №40 лежат 234 человека с подозрением на коронавирус, еще 70 «подозреваемых» находятся в больнице №6, а 26 человек с подозрением лежат в больницах области.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «
Карта с актуальными данными — с сайта Coronavirus-monitor.ru