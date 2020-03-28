27 марта 2020

В Екатеринбурге дети несколько дней жили с родителями, больными коронавирусом

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Прибытие задержанного рейса Сиань - Екатеринбург в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, аэропорт, китайцы, медицинские маски, пассажиры, коронавирус, защитные маски
Однако вирус их не досталФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге двое детей несколько дней жили с родителями, заболевшими коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области, главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских. Дети при этом не заразились.

«Была ситуация, когда семья ездила за границу, вернувшись, [супруги] проживали вместе с детьми, — рассказал Козловских. — У них диагноз подтвержден, а вот у детей вирус не обнаружен, хотя был тесный контакт в семье».

По данным Роспотребнадзора по Свердловской области на 27 марта, в регионе — 20 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Почти все они находятся в ГКБ №40 Екатеринбурга. Одна из заболевших, 75-летняя женщина, находится в реанимации (врачи оценивали ее состояние как тяжелое, сейчас — как средней тяжести). Кроме заболевших, в ГКБ №40 лежат 234 человека с подозрением на коронавирус, еще 70 «подозреваемых» находятся в больнице №6, а 26 человек с подозрением лежат в больницах области.

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Карта с актуальными данными — с сайта Coronavirus-monitor.ru

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© Служба новостей «URA.RU»
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